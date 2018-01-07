Abdullah Avcı: Nuri Şahin'i çok isterim
Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir’in Arda Turan’ı transfer edeceği yönünde iddialar gündemde sıcaklığını korurken, teknik direktör Abdullah Avcı’dan farklı bir açıklama geldi.
Borussia Dortmund’da forma giyen Nuri Şahin’i takımda görmeyi düşlediğini söyleyen Abdullah Avcı, “Son olarak geçen sene yaz tatilinde Antalya’da karşılaştık. ‘Emre abin bir kaç sene daha oynar, bıraktıktan sonra gelir misin?’ dedim. ‘Sen olduktan sonra problem yok hocam’ diye yanıt vermişti. Nuri Şahin gibi bir oyuncuyu elbette çok isterim. Her zaman iletişim halindeyiz. İnsan kalitesi çok yüksek, kendine doğru yatırımlar yapmış bir oyuncu.” dedi.
“YUSUF YAZICI’YI KADROMDA DÜŞÜNÜYORDUM”
Öte yandan Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ile ilgili de konuşan Abdullah Avcı, “1461 Trabzon’dan itibaren Yusuf Yazıcı’yı tanıyorum. Trabzonspor’da oynamadan önce kadromda düşündüğüm bir oyuncudur. Çok özel bir oyuncu. Ancak hiçbir zaman yerinde durmamalı. Fiziksel ve zihinsel sürekli gelişmeli. Kendini geliştirirse uluslararası seviyelere ulaşabilir. Yusuf bu kapasite ve kaliteye sahip. Bütün kulüplerin içinde zihinsel olarak da oyuncuların gelişimini sağlayacak departmanlar olmalı. Bu işi sadece oyuncuya bırakmak doğru değil.” ifadelerini kullandı.
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