Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile görüştü
24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Saadet Partisi'nin adayı olarak adı geçen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüştü.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün konutunda eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.
Kaynaklar, ''iki ismin daha önce de bir araya geldiğini, zaman zaman görüşmeler yaptığını'' söylemekle yetindi, görüşmenin ayrıntısına girilmedi.
Edinilen bilgiye göre, görüşme talebi Abdullah Gül'den geldi.
NTV
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