Abdullah Gül'den FETÖ yanıtı!
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, siyaset hayatına dair önemli açıklamalarda bulunurken FETÖ lideri ile ilişkisinin olmadığını belirtti.
Abdullah Gül, Hakan Fidan ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Gül, MİT Müsteşarı'na ifadeye çağrıldığında tek sahip çıkanın kendisi olduğunu söyledi.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Darbe Komisyonu’nun sorularını 9 sayfayla yanıtladı. Gül, Komisyonun Fethullah Gülen’le ilgili sorusuna, “Siyaset hayatımda bu yapı ve lideriyle ilişkim olmadı” yanıtını verdi. Gül, Hakan Fidan'a ilişkin olarak, "İfadeye çağrılan MİT Müsteşarı'na tek sahip çıkan bendim" dedi. Gül, "Bu yapıyla ilgili şahsi tecrübem veya kayda değer bilgim yok. Beni ilk rahatsız eden 2010'daki referandum süreciydi. 17-25 Aralık'ta organize bir hareket olduğu kanaatine vardım" ifadelerini kullandı.
DEVLETİN GÜVENLİK VE İSTİHBARAT BİRİMLERİ RAPOR SUNMADI
"Bu yapıyla ilgili şahsi tecrübem veya kayda değer bilgim yok" diyen Gül şu bilgileri verdi. "Fehmi Koru'yu davet ettim, ABD'ye gitmesi gündeme geldi. İş dünyasından yapılan açık yardımlar dışında bilgim yok. Devletin güvenlik ve istihbarat birimleri bana rapor sunmadı."
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