Abdullah Gül'den Gülen'e yalanlama
Abdullah Gül, darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın lideri Fethullah Gülen'in Alman radyosunda verdiği demeçte Abdullah Gül'ün kendisini ziyaret ettiği açıklamasını yalanladı.
Batı medyasına konuşan terörist başının açıklamalarına tepki gösteren Gül, FETO'ya yakınlık duymadığını da vurguladı:
"Düşünce, din ve siyaset anlayışım açısından hayatımın hiçbir döneminde yakınlık duymadığım bu örgüt lideri ile; Başbakanlığım, Dışişleri Bakanlığım ve Cumhurbaşkanlığı görevlerim süresinde kesinlikle bir görüşmem olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine.”
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