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Abdullah Gül'den KHK yorumu!

Abdullah Gül'den KHK yorumu!.13628
  • Giriş : 10.02.2017 / 16:22:00
  • Güncelleme : 10.02.2017 / 16:22:53

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, KHK'larla ilgili ilk kez konuştu.

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15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen akademisyenlerle ilgili 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den değerlendirme geldi.

Gül, "Özellikle bilim dünyasında, üniversitelerde bu işin sıklaşması çok rahatsız edici ve çok vicdan yaralayıcı. Ümit ediyorum ki süratle düzeltilir bunlar" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'dan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son KHK ile akademisyenlerin ihraç edilmesinin sorulması üzerine Gül, "Doğrusu bunu üzüntü ile takip ediyorum. Hem vicdan ile hem adaletle bağdaşmayan bir çok durumlar görüyorum" dedi.

Abdullah Gül, "Özellikle bilim dünyasında, üniversitelerde bu işin sıklaşması çok rahatsız edici ve çok vicdan yaralayıcı. Ümit ediyorum ki süratle düzeltilir bunlar" şeklinde konuştu.

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