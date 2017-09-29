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Abdullah Gül: Devlet gerekeni yapacak

Abdullah Gül: Devlet gerekeni yapacak.13907
  • Giriş : 29.09.2017 / 17:31:00

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Irak ve Suriye ile ilgili açıklama yaptı.

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İzmir'de Valilik ziyaretinin ardından Hisarönü Camii'nde kıldığı namaz sonrası yaptığı açıklamada Irak ve Suriye'de yaşanan acımasızlıkların bugünkü tabloyu ortaya çıkardı.

Tarihi kahvecide gündeme dair açıklamalarda bulunan Abdullah Gül, Irak'taki gelişmelerle ilgili olarak,

"Bunlar çok önemli gelişmeler, bütün  devlet erkanı bunu çok yakın takip ediyor, gerekeni yapıyor.

IRAK VE SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Nihayetinde bunlar Türkiye'nin ulusal meseleleri olduğu için bunlara öyle bir bakış gerekir. Hiçbirimiz bu coğrafyada herhangi bir ülkenin toprak bütünlüğünün tehlikeye girmesini istemeyiz. Dolayısıyla özellikle Irak, Suriye söz konusu olduğunda toprak bütünlükleri, siyasi birlikleri hep devam etmeli.

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