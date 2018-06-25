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Abdullah Gül, Erdoğan'ı aradı

Abdullah Gül, Erdoğan'ı aradı.13907
  • Giriş : 25.06.2018 / 17:46:00

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tebrik etmek için Erdoğan'ı aradı.

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden galip ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a telefon yağdı. Son olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Erdoğan'ı tebrik ettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı ve Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün arasında bir süredir soğuk rüzgarlar esiyordu. Erdoğan ve Gül arasındaki karşılıklı sözler, bir süre önce eski Cumhurbaşkanı'nın sivillere yargı muafiyeti sağlayan KHK'yı sosyal medya üzerinden eleştirmesiyle başlamıştı.

Erdoğan, Gül'ün paylaşımıyla ilgili "Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir" ifadesini kullanmıştı.

Gül ise, kamuoyunu ilgilendiren konularda gerekli gördüğü zaman açıklama yapmaya devam edeceğini belirtmişti.

Erdoğan, "Bu beraberliği, bu dayanışmayı zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Bu trenden düşenler, kusura bakmasınlar düştükleri yerde kalırlar" sözlerini kullandı.

Ardından Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nda çatı adaylığı gündeme gelmiş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in çatı adaya destek vermek yerine kendisinin aday olacağını söylemesi üzerine Gül, 'Gerekli mutabakat sağlanmadı' diyerek aday olmayacağını açıklamıştı.

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