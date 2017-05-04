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Abdullah Gül için Bakan'dan açıklama

Abdullah Gül için Bakan'dan açıklama.13628
  • Giriş : 04.05.2017 / 15:16:00

Abdullah Gül ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan açıklama geldi.

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Deniz Baykal'ın iddialarıyla şu sıralar gündemden düşmeyen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki açıklama yaptı ve çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye geldi. İlk olarak Kayseri Valiliği’ni ziyaret Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada 16 Nisan referandumunun değerlendirdi. Özhaseki, “Referandumun ardından 16 Nisan’da ülkemizde huzur içerisinde bir referandum gerçekleşti. İnsanların oylarını hür bir şekilde rahatça kullandıkları bir ortamda geçti. Huzur içerisinde bir seçim yapabilmek bile bir ülkenin demokratik bir ülke olduğunun göstergesidir. Bundan sonra derece mutluyuz. Çıkan sonuçlar ülkemiz için hayırlı olsun. İnşallah güzel bir yol açıldı diye de temenni de bulunuyorum” dedi.

Referandumdan sonra olumlu gelişmelerin olduğunu kaydeden Bakan Özhaseki, “Gelişmelere baktığımız zaman ekonomide ki düzelmeyi, istikrarı ve ortamdaki iyileşmeyi herkes hissediyor. Bir taraftan dövizin düşüşe geçmesi, bir taraftan borsanın yükselmesi, yatırımların yapılıyor olması, enflasyonun dizginleniyor bir ortama gitmesi gibi içeride bu güzellikler yaşanırken, dışarıdaki ülkelerle de birbirinden güzel gelişmeler oluyor. AB’nin seçim öncesindeki o tavrının şimdi iyice değiştiğini görüyoruz. Rusya’daki ilişkileri zaten hep birlikte izliyoruz. Bunlar ülkemiz adına güzel gelişmelerdir. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel gelişmeler olacak diye ümit ediyoruz” diye konuştu.

Özhaseki, “Bu arada seçme gölge düşürmeye çalışan ana muhalefetin yapmış olduğunu da mızıkçılık olarak görüyoruz. Bunu da açıkça ifade edelim. Eğer evet ve hayır oranları tam tersine çıksaydı bizim ana muhalefetin genel başkanı hiç ağzını atmayacaktı. Ne mühürsüz oylardan bahsedecekti nede YSK’ya durmadan laf atacaktı. Hiçbir şey yapmayacaktı. ‘Türk milleti kararını verdi diye’ güle oynaya yoluna devam edecekti ama tersi çıkınca parti içerisinde de muhalefetin sesinin iyice yükseleceğini bildiği için, koltuğu da sallanmaya başladığından yeni bir kavga alanı açtı. Kendini kurtarmaya çalışıyor. O artık kendilerinin bilecekleri iş ama en azından seçimlere gölge düşürmese, şaibe karıştırmasa çok daha hayırlı bir şey olur diye ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Değerli Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ile ilgili söylenen şeylerin hepsi spekülatiftir”

Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’na geçen Bakan Özhaseki, burada ilçe başkanlıklarını da ziyaret etti. Ziyaret öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Özhaseki, Deniz Baykal'ın, "Abdullah Gül'ün yüzde 49'un adayı olabileceği" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, şunları söyledi:
“Değerli Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ile ilgili söylenen şeylerin hepsi spekülatiftir. Kendisine sormak lazım. Kendisinin görüşünü almak lazım. O eskide beri AK Partili olduğunu hep ifade etmiştir. Kurucuları arasındadır. Başbakanlık, bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Doğrusu öyle bir insana arkasından bu tür sözleri söylemek Deniz Baykal’a da yakışmaz, başkasına da yakışmaz. O tür şeyler Abdullah beyi küçültmez. Abdullah beyin kendisini dinlemekte ve kendisine sormakta fayda var. Zaten 1-2 yıldır tavrını çok net olarak ortaya koyuyor. Seçimlerden önce de Kayseri’ye gelmişti. Benim milletvekilliği seçimimdi. Destek verdiğini söylemişti. ‘Beni mazur görün, ben kenardan izliyorum’ diyerek buradan ayrılmıştı.”

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