Abdullah Gül ilk kez konuştu!
Son çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameye tepki gösteren Abdullah Gül'ün sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan eleştiri gelmişti. Erdoğan'a Abdullah Gül'den ilk açıklama geldi.
Gül, "Bu konularla ilgili polemiğe girmek yakışmaz. Onun için polemiğe girmiyorum arkadaşlarla" dedi. Gül, OHAL için 'Umarım son kez uzatılır' ifadesini kullandı.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, cuma namazı çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı AK Partililerin yaptığı eleştiriler soruldu. Gül, "Bu konularla ilgili polemiğe girmek yakışmaz. Onun için polemiğe girmiyorum arkadaşlarla" dedi.
Gül, Anayasa Mahkemesi'nin gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay için verdiği karar hakkında da şöyle konuştu: "Yargılama yine devam eder ama gazetecilerin, yazarların serbest yargılanması gerektiğini hep söyledim. Herhalde son defa meclise sevk edildiği kanaatindeyim OHAL’in. Umarım son kez uzatılır. Olağanüstü bir dönem yaşadı Türkiy. Bunların kontrol edilmesi için gerekliydi ama artık normalleşmesi herkes için büyük bir ümit olur kanaatindeyim."
HÜRRİYET
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