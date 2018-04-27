Facebook Twitter Rss

Abdullah Gül, Saadet Partisi ile anlaşamadı

Abdullah Gül, Saadet Partisi ile anlaşamadı.13628
  • Giriş : 27.04.2018 / 16:26:00

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi ile anlaşamadı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip çıkacağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi ile cumhurbaşkanlığı adaylığı için uzlaşma sağlayamadı.

Süreçte gelinen noktaya ilişkin Reuters'ın sorusu üzerine SP'li bir yetkili şu değerlendirmeyi yaptı: "Gül ısrarla çatı aday olmak istediğini belirtiyor. Akşener'in durumu nedeniyle bu mümkün olmuyor. CHP'ye de bunu kabul ettirmek söz konusu değil. O nedenle görüşmelerimizden sonuç alamadık. Kendisi Saadet Parti'nin adayı da olmayacak."

Abdullah Gül, son günlerde yaşanan tartışmalara ilişkin yarın detaylı açıklama yapacağını duyurmuştu.

Gül'ün yarın yapacağı açıklama hakkında bilgi sahibi olmadıklarını da vurgulayan SP'li yetkili, "Gül'ün çatı aday olma isteğinin önünde CHP'nin yanı sıra, bizim partimiz içerisinde de bazı engeller vardı. Genel Başkan bunların hepsini aştı. Ancak Gül istemedi" değerlendirmesini yaptı.


Aynı yetkili, SP'nin süreç içerisinde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını değerlendireceğini de belirtti.

Öte yandan Abdullah Gül'e yakın bir kaynak, Gül'ün adaylık ihtimaliyle ilgili şu yorumu yaptı: "Gül zaten 'aday olurum' dememişti. Onun aday olması için devreye girenler oldu. O da asgari şartlarını sundu. Çatı adaylık bunlardan birisiydi. Bu da sağlanamadı. Yarınki açıklamasıyla ilgili bilgi sahibi olmasam da, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına adaylık ihtimalini düşük görüyorum."

KARAMOLLAOĞLU: AKŞAMA DOĞRU AÇIKLAMALARIMIZ OLACAK

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Saadet Partisinin Cumhurbaşkanı adayı konusunda açıklamada bulunan Karamollaoğlu, "Bugün akşama doğru belki bir takım açıklamalarımız olabilir. Onun için biraz sabredin. Şu anda kendi aramızda toplantılarımız olacak. Bilahare kararı açıklayacağız" dedi.

MİLLİYET

Eski futbolcu Alpay, AK Parti'den aday oldu

TSK açıkladı: 1 şehit, 1 yaralı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Destici ile görüşüyor.

Bozdağ: CHP'nin adayını Kılıçdaroğlu bilmiyor

Bozdağ: CHP'nin adayını Kılıçdaroğlu bilmiyor

AK Parti hükümetinden CHP Genel Başkanı'na aday eleştirisi geldi.

 

Erdoğan seçim manifestosunu açıkladı

Erdoğan seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yol haritasını açıkladı.

HDP'de olası isim Demirtaş

HDP'de olası isim Demirtaş

HDP eski lideri Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanlığı için sinyal verdi.

 

Davutoğlu: Adayımız Erdoğan'dır!

Davutoğlu: Adayımız Erdoğan'dır!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, basında çıkan haberlerin ardından basın toplantısı yapmaya karar verd

Muharrem İnce: Adayım

Muharrem İnce: Adayım

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı'na aday olduğunu resmen açıkladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya