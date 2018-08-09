Abdullah Gül'ün doktoru ifade verdi
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün doktoru Sedar Caner Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantısı olduğu iddiası ile gözaltına alınarak ifade verdi.
FETÖ'nün Gazi Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan isimler arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski doktorunun da olduğu öğrenilmişti.
Örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen FETÖ'cü doktor Sedar Caner, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hakim karşısına çıkarılan Sedar Caner, Çankaya Köşkü'nde kendisiyle iş görüşmesi yapan kişinin Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül olduğunu söyledi.
"HAYRÜNNİSA GÜL İLE GÖRÜŞTÜREBİLİRİM"
Caner, ifadesine şunları söyledi: “Liseden arkadaşım olan Hacettepe Üniversitesi'nden Doçent Fatih Uyar, Gül ailesinin özel diyetisyeniydi. Uyar bir gün bana ‘Köşk'te doktora ihtiyaç var, istersen seni Cumhurbaşkanımızın eşi Hayrünnisa Gül ile görüştürebilirim' dedi. Fatih'in aldığı randevu ile Hayrünnisa Hanım'la görüştüm. Görüşme olumlu geçti.
ERTESİ GÜN ABDULLAH GÜL ÇAĞIRDI
Bir gün sonra Abdullah Gül beni makamına çağırarak, görevi bana tevdi etti.”
YENİAKİT
DİĞER HABERLER
TSK'dan açıklama: Kandil vuruldu
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'a düzenlenen hava harekatı hakkında bilgi verdi.
ABD'den Papaz Brunson açıklaması
Amerika Birleşik Devletleri'nden Papaz Brunson ile ilgili açıklama geldi.
ABD: Türkiye hala dostumuz
Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye ile ilgili önemli bir açıklama geldi.
Kritik atamalar Resmi Gazete'de
Kritik atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Bakan'dan Amerika'ya yaptırım tepkisi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'ye yaptırımlar konusunda tepki gösterdi.