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Abdullah Gül'ün doktoru ifade verdi

Abdullah Gül'ün doktoru ifade verdi.13907
  • Giriş : 09.08.2018 / 10:23:00

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün doktoru Sedar Caner ifade verdi.

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün doktoru Sedar Caner Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantısı olduğu iddiası ile gözaltına alınarak ifade verdi.

FETÖ'nün Gazi Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan isimler arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski doktorunun da olduğu öğrenilmişti.

Örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen FETÖ'cü doktor Sedar Caner, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakim karşısına çıkarılan Sedar Caner, Çankaya Köşkü'nde kendisiyle iş görüşmesi yapan kişinin Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül olduğunu söyledi.

"HAYRÜNNİSA GÜL İLE GÖRÜŞTÜREBİLİRİM"
Caner, ifadesine şunları söyledi: “Liseden arkadaşım olan Hacettepe Üniversitesi'nden Doçent Fatih Uyar, Gül ailesinin özel diyetisyeniydi. Uyar bir gün bana ‘Köşk'te doktora ihtiyaç var, istersen seni Cumhurbaşkanımızın eşi Hayrünnisa Gül ile görüştürebilirim' dedi. Fatih'in aldığı randevu ile Hayrünnisa Hanım'la görüştüm. Görüşme olumlu geçti.

ERTESİ GÜN ABDULLAH GÜL ÇAĞIRDI
Bir gün sonra Abdullah Gül beni makamına çağırarak, görevi bana tevdi etti.”

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