Facebook Twitter Rss

Abdullah Öcalan'ın yeğeni için flaş karar

Abdullah Öcalan'ın yeğeni için flaş karar.18333
  • Giriş : 01.02.2017 / 13:23:00

Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan adresinde bulunamadı. Dilek Öcalan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın da yeğeni.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasında, Öcalan'ın avukatları Sevda Çelik Özbingöl, Dilara İnal ve Faruk Bedlek hazır bulundu.

Avukat Özbingöl, müvekkilinin milletvekili olması sebebiyle yasama dokunulmazlığı bulunduğunu belirterek, mahkemeye davetle çağrılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, hakkında zorla getirilme kararına rağmen kendisine ulaşılamayan ve ikinci kez ifade vermeye gelmeyen Öcalan hakkında savunmasının alınmasına yönelik "yakalama" kararı vererek duruşmayı erteledi.

Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Mehmet Yılmaz'ın 23 Şubat 2016'da Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki cenazesine katılan Dilek Öcalan hakkında, konvoydaki davranışlarının "terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte olduğu" gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Galatasaraylı kaleci Muslera rekora koşuyor

Ankara'dan Donald Trump'a sert tepki!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Çocukları kaçırıp 8 bin TL'ye satıyorlar

Çocukları kaçırıp 8 bin TL'ye satıyorlar

Korkunç iddia CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'den geldi.

Fethullah Gülen'in yeğeni adliyeye sevk edildi

Fethullah Gülen'in yeğeni adliyeye sevk edildi

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in yeğeni adliyeye sevk edildi.

 

Saffet Sancaklı'nın eşi vefat etti

Saffet Sancaklı'nın eşi vefat etti

Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'dan kötü haber geldi.

Harp okulu öğrencilerine tahliye

Harp okulu öğrencilerine tahliye

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Hava Harp Okulu öğrencileri tahliye edildi.

 

İlk kadın general adayı gözaltında

İlk kadın general adayı gözaltında

Türkiye'nin ilk kadın general adayı Bilgehan Bülbül gözaltına alındı.

YSK'dan o müdüre soruşturma

YSK'dan o müdüre soruşturma

YSK müdürünün skandal paylaşımı sonrası YSK harekete geçti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya