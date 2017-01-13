Abdullatif Şener: Yanlışları eleştiremiyoruz
Şener ise, bu isimlerin partiye geri dönmek için fırsat beklediklerinden yanlışları eleştirmediklerini söyledi.
Abdullatif Şener, AK Parti'nin kurucusu ve parti programını da yazan bir isim. Yıllarca birlikte siyaset yaptığı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Meclis eski Başkanı Bülent Arınç ile kendi durumunun farklı olduğunu söyledi.
Şener, partiden kendi isteği ile ayrıldığını, Gül ve Erdoğan'ın ayrılma kararı üzerine saatlerce kendisine aday olması için ısrar ettiğini söyledi. Ancak diğer partiden kopan isimlerin görev almak için fırsat kolladıklarını ve bu nedenle yanlışlara sessiz kaldıklarını belirtti.
İşte Şener'in o sözleri:
"Benim konumumla onların konumu farklıdır. Bir dönem milletvekilliği ve bakanlık yaptıktan sonra 2007 seçimlerinde ben kendi isteğimle bıraktım ve 1 sene sonra partiden de ayrıldım. Kuruluş ilkelerine uygun gitmediği için, beklentilerimi karşılamadığı için tek başıma da partiyi değiştirecek, dönüştürecek imkanım olmadığı için o yapının içerisinde artık siyasete devam edemeyeceğimi söyledim. Yıllarımı, ömrümü verdiğim bir hareketin içerisinden çekildim. Hatta bana aday olmayacağımı ilan ettiğimde Gül ve Erdoğan Başbakanlık konutunda gece saat 2'de saatlerce aday olmam için ısrar etmişlerdir. Ama Gül'ün, Arınç'ın diğer bir takım Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş aşamasında partide bulunan ama şuanda parti ile ilişkileri çok zayıflamış olan, bir anlamda dışarıda kalmış olan isimlerin konumu farklı. Onlar isteyerek bırakmadılar, şuanda kenardalar 'acaba bir fırsat olur da bir ışık yakılır mı partiden' umudu içerisinde yapılan yanlışları da eleştirmiyorlar."
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