Abdurrahim Albayrak: Başkanlığa hazırım
Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, başkanlık için hazırlandığını belirtti.
Albayrak, Dursun Özbek'in yönetime girmesi için teklif yaptığını ancak hedefinin bundan sonra başkanlık olduğu için kendisini reddettiğini söyledi. İgor Tudor için ise Albayrak, "Bence Tudor'un alınması doğru olmadı. Bir başka kulüpte çalışan, birkaç gün sonra maçı olan bir teknik direktörü ben almazdım" diye konuştu.
DİĞER HABERLER
Arda Turan İngiltere'ye gidiyor! Ev aldı!
Milli futbolcu Arda Turan hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı.
Başkan Aziz Yıldırım: Memleketi sattınız!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, FETÖ'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Güneş'ten derbi öncesi kadroya 'sarı' ayarı
Beşiktaş'ta Galatasaray'la oynanacak derbi maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuy
Albayrak: Hedefim Galatasaray başkanlığı
Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, bir sonraki düşüncesinin Galatasaray'a başkan ol
Dilmen sert konuştu: Tudor fantezi yaptı
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü İgor Tudor'u eleştirdi.
Nazifoğlu: Bruma Barcelona'ya gitmek istiyor
Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.