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Abdurrahim Albayrak: Başkanlığa hazırım

Abdurrahim Albayrak: Başkanlığa hazırım.17360
  • Giriş : 20.02.2017 / 10:28:00

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, başkanlık için hazırlandığını belirtti.

Albayrak, Dursun Özbek'in yönetime girmesi için teklif yaptığını ancak hedefinin bundan sonra başkanlık olduğu için kendisini reddettiğini söyledi. İgor Tudor için ise Albayrak, "Bence Tudor'un alınması doğru olmadı. Bir başka kulüpte çalışan, birkaç gün sonra maçı olan bir teknik direktörü ben almazdım" diye konuştu.

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