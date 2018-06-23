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Aboubakar, Beşiktaş'a dönmek istiyor

Aboubakar, Beşiktaş'a dönmek istiyor.17166
  • Giriş : 23.06.2018 / 16:21:00

Golcü oyuncu Vincent Aboubakar, Beşiktaş'a dönmek istiyor.

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Bir dönem siyah-beyazlı ekipte forma giyen golcü oyuncu Vincent Aboubakar, Beşiktaş'a geri dönmek için haber yolladı.

Kara Kartal’da 2 sezon önce kiralık olarak forma giyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Siyah-Beyazlılar’ın yeni dönem öncesinde de transfer hedefleri arasına girmişti.

Portekiz ekibi Porto’yla geçen sezon başarılı bir sezon geçirmesine rağmen yönetim ve teknik ekiple yaşadığı sorunlar sebebiyle ayrılığa sıcak bakan Aboubakar’ın, Beşiktaş’ın ilgisine olumlu yanıt verdiği kaydedildi.

Maviler’de geçen sezon 42 maçta 24 gol atan 26 yaşındaki futbolcunun, kulübüyle anlaşılması halinde Kartal’a dönmeye niyetli olduğu belirtildi.

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