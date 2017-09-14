Aboubakar Beşiktaş'ın soyunma odasına indi
Beşiktaş'ın Porto ile oynadığı mücadelede kırmızı kartlı olduğu gerekçesiyle forma giyemeyen Aboubakar, maç çıkışı Beşiktaş'ın soyunma odasına gitti.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki G Grubu mücadelesine galibiyetle başladı.
Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Anderson Talisca ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 önde kapatan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda rakibinin baskısı karşısında iyi savunma yaptı.
Hücumda fazla risk almayan ve kontrollü bir oyun sergileyen Beşiktaş, ikinci yarıda pozisyon bulamasa da 86. dakikada oluşturduğu tek tehlikede Ryan Babel ile golü buldu.
Rakibini 3-1 yenen siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puan alarak başladı.
Geçen sezon Beşiktaş formasıyla Kiev deplasmanında kırmızı kart gören yıldız forvet, geçen seneden kalan cezasını Porto formasıyla çekti. Cezalı olarak maçı tribünde izleyen Senegalli yıldız, maçın ardından Beşiktaş soyunma odasında eski takım arkadaşlarıyla Beşiktaş'ın zaferini kutladı.
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