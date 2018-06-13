Aboubakar'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi
Transferi için harekete geçilen golcü oyuncu Aboubakar'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi. Siyah-beyazlıların kiralama teklifini Porto kabul etmedi.
Beşiktaş’ın 2 sezon önce Portekiz ekibi Porto’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, dönem sonunda takımına geri dönmüştü.
Geçen sezon 42 maçta 24 gollü performans sergileyen 26 yaşındaki futbolcu, kulüp yönetimiyle yaşadığı sorun sebebiyle ayrılık kararı almıştı. Bu gelişmenin ardından tecrübeli oyuncu için harekete geçen ve kiralama teklifinde bulunan Beşiktaş’a yanıt geldi.
Porto Yönetimi’nin, Abou’nun bir kez daha kiralanmasını istemediği ancak bonservisiyle satışı konusunda bir talep olursa görüşülebileceklerini ilettiği kaydedildi. Portekiz basınına göre kulüp, Aboubakar’ın bonservisi için 25 milyon Euro talep ediyor.
Aboubakar, Porto’yla geçen sezon 42 maça çıkıp 24 gol attı.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Oyuncu Olcan Adın, taraftarlara veda etti
Ünlü futbolcu Olcan Adın, Akhisarspor'dan ayrıldığını duyurdu.
Fatih Terim, eski G.Saraylı Bruma'yı istiyor
Teknik direktör Fatih Terim, eski G.Saraylı Bruma'yı istiyor.
Burak Yılmaz için Trabzon'dan ilk açıklama
Golcü oyuncu Burak Yılmaz için Trabzon'dan ilk açıklama geldi.
Şenol Güneş: Kampa bile gelmesin!
Teknik adam Şenol Güneş, Vagner Love ile ilgili çarpıcı bir karar aldı.