Facebook Twitter Rss

Aboubakar'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi

Aboubakar'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi.29503
  • Giriş : 13.06.2018 / 08:24:00

Golcü oyuncu Aboubakar'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Transferi için harekete geçilen golcü oyuncu Aboubakar'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi. Siyah-beyazlıların kiralama teklifini Porto kabul etmedi.

Beşiktaş’ın 2 sezon önce Portekiz ekibi Porto’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, dönem sonunda takımına geri dönmüştü.

Geçen sezon 42 maçta 24 gollü performans sergileyen 26 yaşındaki futbolcu, kulüp yönetimiyle yaşadığı sorun sebebiyle ayrılık kararı almıştı. Bu gelişmenin ardından tecrübeli oyuncu için harekete geçen ve kiralama teklifinde bulunan Beşiktaş’a yanıt geldi.

Porto Yönetimi’nin, Abou’nun bir kez daha kiralanmasını istemediği ancak bonservisiyle satışı konusunda bir talep olursa görüşülebileceklerini ilettiği kaydedildi. Portekiz basınına göre kulüp, Aboubakar’ın bonservisi için 25 milyon Euro talep ediyor.

Aboubakar, Porto’yla geçen sezon 42 maça çıkıp 24 gol attı.

FANATİK

Fenerbahçe tribün lideri gözaltında

Trabzonspor'a bedava oyuncu sürprizi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Trabzonspor'a bedava oyuncu sürprizi

Trabzonspor'a bedava oyuncu sürprizi

Trabzonspor, Mehmet Batdal ile anlaşmaya varmak üzere.

Oyuncu Olcan Adın, taraftarlara veda etti

Oyuncu Olcan Adın, taraftarlara veda etti

Ünlü futbolcu Olcan Adın, Akhisarspor'dan ayrıldığını duyurdu.

 

Fatih Terim, eski G.Saraylı Bruma'yı istiyor

Fatih Terim, eski G.Saraylı Bruma'yı istiyor

Teknik direktör Fatih Terim, eski G.Saraylı Bruma'yı istiyor.

Burak Yılmaz için Trabzon'dan ilk açıklama

Burak Yılmaz için Trabzon'dan ilk açıklama

Golcü oyuncu Burak Yılmaz için Trabzon'dan ilk açıklama geldi.

 

Şenol Güneş: Kampa bile gelmesin!

Şenol Güneş: Kampa bile gelmesin!

Teknik adam Şenol Güneş, Vagner Love ile ilgili çarpıcı bir karar aldı.

Ali Koç, Almanya'dan takım satın alıyor

Ali Koç, Almanya'dan takım satın alıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Almanya'dan takım satın alıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya