Aboubakar'dan flaş transfer açıklaması!
Beşiktaş'ta forma giyen tecrübeli futbolcu Vincent Abubakar, bonservisini elinde bulunduran Portekiz ekibine dönmeyeceğini belirtti.
Olimpiakos maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 3 maç ceza alan ve Lyon eşleşmesinde forma giyemeyen golcü oyuncu, Fransa'nın RMC Sport radyosuna açıklamalarda bulundu.
Bonservisi Porto'da bulunmasına karşın sezon sonu Portekiz ekibine dönmeyeceğini net ifadelerle ortaya koyan Aboubakar, "Şartlar ne olursa olsun Porto'ya dönmeyeceğim. Bu tamamen kişisel bir karar. Benim için önemli olan, kendimi değerli hissettiğim, bana saygı duyulan bir yerde oynamak." dedi.
Porto'dan önce Lorient ve Valenciennes takımlarında da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, Fransa Ligi'ne dönüş ihtimaline açık kapı bırakmakla birlikte, geleceğine dair henüz net bir karar vermediğini belirtti.
Vincent Aboubakar bu sezon Beşiktaş'ın 31 resmi maçında forma giyip 14 gole imza attı.
FANATİK
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