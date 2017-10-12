Aboubakar'ın sözleşmesi 2021'e kadar uzatıldı
Son şampiyon Beşiktaş'ta forma giyen oyuncu Vincent Aboubakar'ın Porto ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatıldı.
Beşiktaş’ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar, Portekiz ekibi Porto ile nikah tazeledi. Siyah-beyazlı forma ile başarılı bir sezon geçiren Vincent Aboubakar, Porto ile 2021’e kadar sözleşme yeniledi. Kamerunlu milli oyuncunun serbest kalma bedeli ise 50 milyon Euro olarak açıklandı. Öte yandan Porto, Aboubakar'ın Lorient'deki yüzde 60'lık ekonomik haklarını da 7 milyon 200 bin Euro karşılığında satın aldı.
Beşiktaş’ta 38 maçta 19 gol kaydeden Aboubakar, Porto forması ile bu sezon 9 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı
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