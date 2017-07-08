Aboubakar sözleşme teklifini reddetti!
Şampiyon Kara Kartal'da oyuncuların durumu belli olmaya başladı. Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar, Porto'nun sözleşme teklifini reddetti.
Ntvspor'da yer alan habere göre, Beşiktaş, geçen sezon Porto'dan kiraladığı Vincent Aboubakar'ı kadrosunda tutmak istiyor. Portekiz ekibiyse Kamerunlu golcüyle sözleşme yenileme amacında. Ancak Abola gazetesi, Beşiktaş'tan yıllık 3.3 milyon euro kazanan Aboubakar'ın, Porto'yla 2018 Mayısına kadar olan sözleşmesini uzatmak istemediğini iddia etti.
Abola ayrıca Premier League ekiplerinden West Ham United’ın da Kamerunlu golcüyü transfer etmek istediğini yazdı.
Beşiktaş, Aboubakar'in bonservisini almak için oyuncunun haklarına sahip Lorient ve Porto ile görüşmüş ancak bir sonuca ulaşamamıştı.
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