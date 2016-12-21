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Acar Group global pazardaki payını artıracak

Acar Group global pazardaki payını artıracak.21519
  • Giriş : 21.12.2016 / 13:35:00

Acar Group, Kazakistan'ın ilk kitap fuarında yerini aldı...

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Basım sektörü, promosyon, kırtasiye ve yayıncılık alanlarında Türkiye’nin köklü firmaları arasında yer alan ACAR Group, Kazakistan’da bu yıl ilk kez düzenlenen 2016 Avrasya Kitap Fuarı’nda ziyaretçileriyle buluştu. 30’dan fazla ülkeden yayınevinin katıldığı fuar çok sayıda profesyonele ev sahipliği yaptı

1980 yılından bu yana basım sanayii ve yayıncılık alanındaki faaliyetlerini sürdüren Acar Group, 9-12 Kasım 2016 tarihleri arasında Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Avrasya Kitap Fuarı’na katıldı. Global arenada uluslararası pek çok fuara katılan Acar Group, dünyadaki trendleri yakından takip ederek bu alanda pazardaki konumunu güçlendiriyor. Yaklaşık 15 yıldır Kazakistan’da faaliyet gösteren Acar Group, bu fuarla birlikte yayıncılık alanındaki tecrübesini de sergileyerek potansiyel iş kollarında kendini tanıtma fırsatı buldu.

Astana’daki Körme Fuar Merkezi'nde gerçekleşen fuarın açılışına; Kazakistan Devlet Sekreteri Gülşara Abdikalikova, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Arıstanbek Muhammediuli, Türk Akademisi (TWESCO) Başkanı Darhan Kıdralı, Kazakistan milletvekilleri, yabancı temsilcilerle birlikte çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden yayınevi ve basım sektörünü bir araya getiren fuar, ilk kez düzenlenmesiyle önem taşıyor. Kazakistan’daki yatırımlarıyla konumunu güçlendiren Acar Group, katıldığı fuarla iş hacmini bu bölgede yoğunlaştırmayı hedefliyor. 

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