Acemi asker DAEŞ'ten tutuklandı
Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na bağlı Albay Arif Seyhun Kışlası'na bir ay önce gelerek teslim olan ve kimliği açıklanmayan askerin terör örgütü DAEŞ'e üye olduğu belirlendi.
Acemi erlere yönelik kimlik sorgulanmasında, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen asker hakkında, IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunduğu belirlendi.
Acemi er sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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