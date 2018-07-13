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Acı haber Diyarbakır'dan geldi

Acı haber Diyarbakır'dan geldi.13201
  • Giriş : 13.07.2018 / 09:48:00
  • Güncelleme : 13.07.2018 / 09:45:04

Terör örgütü PKK, Diyarbakır'da bir güvenlik korucusunu şehit etti.

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Büyüyen Beşik

Diyarbakır'da yuvalanan terör örgütü PKK üyeleri, Silvan Barajı üs bölgesi mevkisinde düzenlenen operasyonda bir güvenlik korucusunu şehit etti. Bir korucunun da yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Valilikten yapılan açıklamada, teröristle mücadele harekatı kapsamında ilçedeki Silvan Barajı üs bölgesinin güneyinde düzenlenen operasyonda saat 01.45 sıralarında bir grup teröristle sıcak temas sağlandığı bildirildi.

Çıkan çatışmada biri ağır 2 güvenlik korucusunun yaralandığı belirtilen açıklamada, helikopterle Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırılan güvenlik korucularından durumu ağır olanın müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyona azim ve kararlılıkla devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman güvenlik korucumuza Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, silah arkadaşları ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

TRT

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