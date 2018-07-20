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Acı haber geldi! Şehit var

Acı haber geldi! Şehit var.10553
  • Giriş : 20.07.2018 / 07:53:00

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir asker şehit oldu.

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Büyüyen Beşik

Giresun'un Doğankent ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya karşı harekete geçen güvenlik güçleri, iddiaya göre ormanlık alanda terörist sanarak askere ateş açtı. Yaralı asker hastanede şehit düştü.

Olay gece saatlerinde Doğankent ilçe kırsalında meydana geldi. Terör örgütü PKK'ya yönelik arama tarama faaliyeti yürüten Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı birlikteki bir asker, iddiaya göre tuvalet ihtiyacı için ormanlık alana gitti. Bu sırada askeri birliğin güvenliğini sağlayan kobra tipi zırhlı araçtaki askerler ormanlık alanda hareketlilik fark etti, bölgeyi ateş altına aldı. Olayda ormanlık alana giden asker isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayın fark edilmesi üzerine hastaneye kaldırılan asker kurtarılamayarak şehit oldu.

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