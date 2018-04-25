Acı haber! Özel harekat polisi şehit oldu
Mardin Müzesi'nin açılış töreninde çatıdan düşen ve hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki özel harekat polisi Kubilay Kahraman tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay, 12 Nisan’da Mardin Müzesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un da katılımıyla açılışı yapılan Mardin Müzesi programında çatıda çevre güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilen özel harekat polisi Kubilay Kahraman, dengesini kaybederek düşmüştü. Yaklaşık 2 haftadır Mardin Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Kahraman, bugün sabah saatlerinde şehit oldu.
Şehit olan polis memuru için Mardin Özel Harekat yerleşkesinde öğle saatlerinde tören düzenlenecek. Ardından şehit cenazesi memleketi Erzurum Palandöken’e gönderilecek.
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