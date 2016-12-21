Açığa alınan öğretmenlerin listesi yayınlandı! Peki açığa alınan öğretmenler kim?

Giriş : 21.12.2016 / 19:36:00

21.12.2016 / 19:36:00 Güncelleme : 21.12.2016 / 19:36:57

Açığa alınan öğretmenlerin listesi kabardı ve listelere yenileri eklendi. Milli Eğitim Bakanlığı, bugün bir kısım öğretmeni daha açığa aldığını açıkladı.