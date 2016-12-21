Açığa alınan öğretmenlerin listesi yayınlandı! Peki açığa alınan öğretmenler kim?
Milli Eğitim Bakanlığı'nda 1980 öğretmen ve muhtelif görevlerde çalışan personel ihraç edildi. Açıklama akşam saatlerinde haber ajanslarına düştü.
Açığa alınanların isim listesinin belirlendiği, yakın zamanda internet sitelerinde yayınlanması gerektiği bildiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, aralarında öğretmenlerin de yer aldığı bin 980 personel hakkında, FETÖ terör örgütüyle irtibatlarının oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırma tedbiri aldı. Bakanlıkta, "görevde bulunmasında sakınca görülmesi nedeniyle" uzaklaştırma tedbiri uygulanan personel hakkında inceleme ve araştırma çalışmaları sürüyor.
Öğretmenlerle ilgili hukuki süreçler de devam ediyor. Çeşitli illerden gözaltı ve tutuklama haberleri geliyor. Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 21 öğretmen tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve 6 Aralık'ta gözaltına alınan 37 öğretmenden 3'ü emniyet, 3'ü de savcılıktan serbest bırakıldı. 31 öğretmen ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları tespit edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 46 öğretmenden 37'si İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Denizli Valiliğinde "Halep'te insanlık ölmesin" yardım kampanyası ile ilgili Valilik toplantı salonunda Dr. Ahmet Altıparmak başkanlığında Belediye Başkanları ve Oda Başkanlarının da katıldığı toplantı düzenlendi. Yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden Vali Ahmet Altıparmak, “Sizlerinde malum olduğu üzere sayın Cumhurbaşkanımızında talimatıyla Başbakanlığımız, bir yardım kampanyası başlattı. Kızılay aynı şekilde topluyor, diyanet işleri bir taraftan topluyor. Bizlerde illerde valilik olarak bütünlüğümüzle beraber başkanlarımızın desteğiyle hem ayni hem nakti yardımlar toplamaya başladık. Denizli'mizde Halep'in ihtiyacı olan Halep'ten gelen ihtiyaçlar var. Gıda ve giyecek yardımıyla ilgili olarak bu listeler doğrultusunda biz Denizli olarak nasıl bir hazırlık yapalım? Bu hazırlığı nasıl organize edelim? Ve bunları en kısa zamanda nasıl ulaştıracağız bunun tartışmasını yapacağız. Aramızda bir karara varacağız. İnşallah Denizli hem sanayisi hem esnafı konusunda hakikaten öncü isimler. Bunlar üzerilerine düşenleri yapacaklardır. O bölgeye ben yardım edeceğim diyen çok insanlar vardır ama nasıl ulaştıracağı noktasında sıkıntılar vardır. Çalışmamız bir vesile olacak” dedi.
Kütahya’nın Gediz İlçesi’nde bir öğretmen, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmaktan tutuklandı. Edinilen bilgilere göre Gediz Merkezli FETÖ/PDY operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan M.A. adlı öğretmen Bursa’da emniyet güçlerinin yaptığı yol kontrol uygulamasında yakalandıktan sonra Kütahya’nın Gediz ilçesine soruşturma kapsamında getirilmişti. M.A. Gediz’deki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan öğretmen M.A., FETÖ/PDY üyesi olmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.