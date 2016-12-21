Açığa alınan öğretmenlerin isimleri açığa alınan öğretmenlerin listesi ile ortaya çıkacak
Milli Eğitim Bakanlığı, bünyesindeki FETÖ ile irtibatlı olduğunu belirlediği öğretmenler ilgili yaptırımlarını sürdürüyor. Bu bağladam soruşturmaların tamamlanabilmesi için yaklaşık 2 bin öğretmenin daha açığa alınmasına karar verildi.
MEB'in açığa aldığı öğretmenlerin isim listeleri Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderildi. Öğretmenlere teblip vazifesinin okul müdürlerine verildiği belirtiliyor. Açığa alınan öğretmenlerin yanı sıra gözaltı ve tutuklamalar da tam gaz devam ediyor.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ'ye ait olduğu gerekçesiyle kapatılan özel eğitim kurumlarında çalıştığı ve örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına aldığı öğretmenlerden 13'ü daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen öğretmenlerden Osman K., Rıfat Y., Şaban Ç., Tuncay A., İbrahim B., Uğur Mahmut E., Erkan B., Erhan K., Halil T., Mustafa Y., Mahmut A.. ve Gökhan K. tutuklandı, Halis G. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sivas merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 28 öğretmen gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 3'ü de dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
Ayrıca Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 21 öğretmen tutuklandı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve 6 Aralık'ta gözaltına alınan 37 öğretmenden 3'ü emniyet, 3'ü de savcılıktan serbest bırakıldı. 31 öğretmen ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları tespit edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 46 öğretmenden 37'si İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.
Öte yandan Denizli'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, daha önce meslekten ihraç edilen 37 öğretmenden 21'i tutuklandı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 10 gün önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme sistemi Bylock'u kullandığı belirlenen öğretmenlere yönelik operasyon düzenledi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında gözaltı kararı verdiği meslekten ihraç edilen 47 kişiden 37'si gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan 3 öğretmen serbest bırakılırken, diğer şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 21'i tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.