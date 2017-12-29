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Açıkalın: Erdoğan sayesinde ameliyat oldum

Açıkalın: Erdoğan sayesinde ameliyat oldum.16655
  • Giriş : 29.12.2017 / 17:45:00

Sevilen oyuncu Peker Açıkalın, başarılı bir ameliyat geçirdi.

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Oynadığı rollerle halk tarafından sevilen ancak bir süredir ekranlarda görmediğimiz Peker Açıkalın ameliyat oldu. Açıkalın 'Cumhurbaşkanımız sayesinde ameliyat oldum' dedi.

Beş yıldır dizide oynamayan Peker Açıkalın, 'Baba 1,5' adlı sinema filminde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 'Baba 1,5' filminde Rüzgar Erkoçlar'ın babası rolündeki bir mafya babasını canlandıracak olan Peker Açıkalın, fragman çekimlerinde kamera karşısına geçti.

Geçtiğimiz yıllarda bıçak altına yatan 54 yaşındaki oyuncu, kalbine pil takıldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımıyla operasyon geçirdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızı da inşallah filmimizin galasında görmek istiyoruz" dedi.

Filmde canlandıracağı mafya babası karakterinin Türk usulü olduğunu belirten Peker Açıkalın, "Bizim babamız Türk babası, küfür ve kötü hareketleri yok. Türk örf ve adetlerine göre şekillenmiş bir baba" ifadelerini kullandı.

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