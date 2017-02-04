Açıkladı! Megastar Tarkan ABD'ye gidiyor
Megastar Tarkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde sokaklarda gezen taksilerin üzerindeki tarkan reklamlarının olduğu fotoğrafa sosyal medyada yorum yağdı.
Tarkan'ın 2-3 Mart tarihlerinde New York'ta bulunan Hammerstein konser salonunda, 5 Mart'ta ise Los Angeles'ta şehrin merkezinde yer alan The Novo'da gerçekleşecek konserleri için hazırlıklar başladı. New York konserleri için şehrin her yanında dolaşan taksiler Tarkan görseli taşıyor.
SEVİLEN ŞARKILARINI SESLENDİRECEK
Megastar, New York ve Los Angeles'ta gerçekleşecek konserlerinde dünya çapında ses getiren ve milyonlar tarafından sevilen şarkılarını seslendirecek.
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