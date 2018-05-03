Açıklama geldi! Genel af çıkacak mı?
Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Yiğit Bulut, köşe yazısına genel af teklifini değerlendirdi ve her vatandaşı yeniden doğmuş gibi suçsuz kabul edecek bir affın çıkmasını istedi.
Bulut, "Büyük barış… Pax Presidenta…" başlığıyla yazdığı yazıda "Bazı suçlar hariç genel bir af hayata geçirelim" dedi.
İşte Yiğit Bulut'un yazısındaki o bölüm:
"Bazı suçlar hariç GENEL BİR AF hayata geçirelim ve 'her vatandaşı' suçsuz kabul ederek yeniden doğmuş gibi bir şans verelim."
STAR
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