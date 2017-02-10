Açıklandı! 7 Rus vatandaşını rehin aldılar!
Şok olay. Nijerya kara sularında Abuja Barkuda bayraklı kargo gemisi deniz korsanlarının saldırısına uğradı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre gemide bulunan 7 Rus vatandaşı rehin alındı.
Rus Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Mürettebat üyesi yedi Rus vatandaşı rehin alındı" diyerek, Rus diplomatların gemiyi arayan Nijeryalı yetkililerle temas kurduğunu da ekledi.
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