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Açıklandı! 7 Rus vatandaşını rehin aldılar!

Açıklandı! 7 Rus vatandaşını rehin aldılar!.13297
  • Giriş : 10.02.2017 / 11:15:00

Nijeryalı korsanlar, toplam 7 Rus vatandaşını rehin aldılar.

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Şok olay. Nijerya kara sularında Abuja Barkuda bayraklı kargo gemisi deniz korsanlarının saldırısına uğradı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre gemide bulunan 7 Rus vatandaşı rehin alındı.

Rus Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Mürettebat üyesi yedi Rus vatandaşı rehin alındı" diyerek, Rus diplomatların gemiyi arayan Nijeryalı yetkililerle temas kurduğunu da ekledi.

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