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Açıklandı! Akşener aday olmuyor

Açıklandı! Akşener aday olmuyor.25239
  • Giriş : 25.07.2018 / 11:45:00

İYİ Parti'de Meral Akşener, kurultayda aday olmayacağını açıkladı.

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Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildikten sonra İYİ Parti'yi kuran ünlü siyasetçi Meral Akşener, kurultayda aday olmama kararının kesin olduğunu söyledi.

Meral Akşener: "Değerli dava arkadaşlarım, Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir. Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim."

 

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