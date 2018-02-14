Açıklandı! Başkanlık yarışında Aziz Yıldırım önde
Ali Koç'un başkan adaylığını açıklaması sonrası heyecanın başladığı Fenerbahçe'de mevcut başkan Aziz Yıldırım'ın daha şanslı olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'nin eski kaptanı Oğuz Çetin, başkanlık yarışında Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu düşündüğünü söyledi.
Balıkesir'de "Sporun Zirvesi" söyleşisinde gençlerin sorularını yanıtlayan Çetin, "20 yıllık tecrübesiyle, Futbol ortamına olan yaklaşımı, özellikle de Fenerbahçe kongre üyeleriyle olan yakınlığıyla başkanlık yarışında Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu düşünüyorum" dedi.
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