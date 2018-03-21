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Açıklandı! Beşiktaş'ta 5 isimle yollar ayrılıyor!

Açıklandı! Beşiktaş'ta 5 isimle yollar ayrılıyor!.13647
  • Giriş : 21.03.2018 / 15:48:00

Beşiktaş, sezon sonu 5 oyuncuyla yollarını ayırma kararı verdi.

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Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve Süper Lig'de şampiyonluk savaşına devam eden Beşiktaş'ta Negredo, Love, Lens, Vida ve Mitrovic'in takımdan gönderileceği iddia edildi.

Beşiktaş'ın Negredo, Vagner Love ve Lens'le yeni sezonda devam etmek istemediği iddia edildi. Yönetimin bu 3 oyuncuyu göndermek için gizli görüşmeler yaptığı öğrenildi. Özellikle Çin kulüplerinin bu futbolcularla yakından ilgilendiği gelen bilgiler arasında...

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