Açıklandı! Fenerbahçe yeni kalecisini buldu!
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Malaga'nın kalecisi Carlos Kameni ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Idriss Carlos Kameni ve takımı Malaga CF ile yaptığı görüşmeler sonucu kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır.
Idriss Carlos Kameni, 04 Temmuz Salı günü saat 18.30'da İstanbul'a gelecektir ve görüşmelere burada devam edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE Futbol A.Ş"
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