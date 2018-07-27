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Açıklandı! Galatasaray, Gomis'i istemiyor

Açıklandı! Galatasaray, Gomis'i istemiyor.19122
  • Giriş : 27.07.2018 / 09:43:00

Bafetimbi Gomis'in menajerinden sarı-kırmızılı ekiple ilgili açıklama geldi.

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Beşik Modelleri

Galatasaray'da istediği zam konusunda ekiple anlaşamayınca sorunlar yaşamaya başlayan Gomis'in menajerinden açıklama geldi.

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis’in menajeri Patrick Mendy, SABAH'a ses getirecek açıklamalarda bulundu ve “Galatasaray geçen sezon başı bize sözleşme konusunda söz vermişti. Ama bırakın bunu tutmayı Gomis’i bırakmaya bile hazır olduklarını gördük.” dedi.

SABAH'ın 11 Haziran'da duyurduğu Gomis'in zam istediği haberi son günlerde gündemi meşgul ediyor. Ve SABAH'ın ulaştığı Gomis'in menajeri Patrick Mendy, son gelişmelerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı: "En baştan başlıyorum. Bafe (Gomis) geçen sezon başında Galatasaray'la daha iyi maddi şartlardan 4 senelik sözleşme imzalamak istedi. O dönemki yönetim bize "Eğer iyi bir sene geçirirse sezon sonu tekrar şartlarına bakarız" sözü verdi ve biz de mevcut sözleşmeyi imzaladık. Galatasaray şampiyon oldu ve Bafe gol rekorları kırdı. Biz de (İkizi Etienne Mendy ile birlikte) imza atarken aldığımız sözleri görüşmek için İstanbul'a geldik.

SABAH

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