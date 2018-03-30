Açıklandı! İçişleri Bakanı görevden alındı
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 6 Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyesinin Türkiye'ye getirilmesinin ardından Kosova İçişleri Bakanı ve İstihbarat Başkanı görevden alındı.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın FETÖ üyesi olduğu belirtilen 6 kişiyi Türkiye'ye getirmesinin ardından Kosova'da siyasi tartışmalar başladı. Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, İçişleri Bakanı ve İstihbarat Başkanı'nı görevden aldı.
TWITTER'DAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Kosova Başbakanı Haradinaj dün servis edilen FETÖ haberinin ardından Twitter'dan açıklamalarda bulunmuştu. Operasyon hakkında kendisinin bilgilendirilmemesini eleştiren Haradinaj, "Bugün Kosova İstihbarat Servisi tarafından düzenlenen operasyonla 6 Türk vatandaşı sınırdışı edildi. Başbakan olarak ben bu operasyon hakkında bilgilendirilmedim bu nedenle hukuki ve anayasal çerçevede gereken cevabı vereceğim" demişti.
TRT
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