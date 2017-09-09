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Beşiktaş Karabükspor'u tek golle geçti!

Beşiktaş Karabükspor'u tek golle geçti!.20409
  • Giriş : 09.09.2017 / 18:58:00
  • Güncelleme : 09.09.2017 / 19:11:39

Siyah-beyazlılar bu akşam Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geliyor.

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Beşik Modelleri

Ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 toplayan Beşiktaş, milli maçlar dolayısıyla lige verilen aranın ardından Karabükspor deplasmanına çıktı. Kara Kartal 3 puanı tek golle aldı.

Kara Kartal, Karabük deplasmanında, Tosic'in kırmızı kart görmesi ve Oğuzhan'ın penaltı kaçırmasıyla zor anlar yaşadı. Ancak Babel'in şık golü, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Porto maçı öncesi siyah beyazlılara moral verdi.

Maça ertkili başlayan Beşiktaş, ilk yarıda maçın hakimiydi. Ancak ileri uçta beklenenen üretkenliği sağlayamayan siyah beyazlılar, soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.

İkinci yarı ise Beşiktaş'ın istediği gibi başlamadı. 59. dakikada penaltı kazanan Kara Kartal'da beyaz noktanın başına geçen Oğuzhan topu dışarı gönderdi. 68. dakikada ikinci sarı kartı gören Tosic de oyun dışı kalınca Beşiktaş için sıkıntılı dakikalar başladı. Vites yükselten Karabükspor, pozisyonlar yakalasa da, 79'da Oğuzhan'ın müthiş pasını asiste çeviren Babel, Beşiktaş'a galibiyeti getirdi. 

Bu sonuçla puanını 10'a çıkaran Beşiktaş, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Kardemir Karabükspor ise 5 puanda kaldı.

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