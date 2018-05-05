Açıklandı! İşte Beşiktaş'ın toplam borcu
Vodafobe Park'ta kritik bir toplantı yapıldı. Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Kurulu toplantısında kulübün toplam borcu hakkında bilgi verildi.
Yapılan açıklamada, BJK Derneğinin borcunun 648 milyon 638 bin 566 lira, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun da 1 milyar 263 milyon 859 bin 393 lira olduğu bildirilirken, toplam borcun ise 1 milyar 912 milyon 497 bin 959 lira olduğu belirtildi.
Açıklanan mali tabloda, BJK Derneğinin 61 milyon 961 bin 560 lira, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de 207 milyon 643 bin 473 lira alacağının bulunduğu kaydedildi.
Net borcun ise 1 milyar 642 milyon 892 bin 926 lira olduğu aktarıldı.
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