Açıklandı! Persie Fenerbahçe'den ayrılıyor
Taraftarında gitmesini istediği golcü oyuncu Robin Van Persie'nin takımdan ayrılarak Amerika dışında teklifleri değerlendireceğini belirtti.
Van Persie'de artık sona gelindi, Hollandalı oyuncunun tercihi bekleniyor. Takıma katıldığı 2015/2016 sezonunun başından bu yana sakatlıklarla boğuşan ve vatandaşı Advocaat dahil hocalarıyla da sorun yaşayan 'Uçan Hollandalı' devre arasında takımdan ayrılabilir.
Fenerbahçe, 34 yaşındaki oyuncudan bir bonservis geliri beklemiyor. Oyuncunun kendisine yapılan teklifi kabul etmesi halinde gitmesine anında izin verilecek. Van Persie'ye Amerikan MLS takımlarının ilgisi olduğu biliniyor ancak Hollandalı hala bol sıfırlı kontrat yapma peşinde! Amerikan takımları dışında Çin'den de teklifler geliyor. Uzakdoğu'dan yapılan teklifler ABD'den daha yüksek ama Persie Amerika'daki yaşam şartlarından ötürü MLS Ligi'ni tercih ediyor. Ancak Çin kapısı da tamamen kapanmış değil.
Sarı Lacivertliler, devre arasında Van Persie'yi göndermek istiyor. Aykut Kocaman da zaten daha önceden ona bir daha forma vermeme kararı almıştı. Hollandalı oyuncu bu sezon toplamda sadece 4 maçta forma giydi.
FANATİK
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