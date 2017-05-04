Açıklandı! Rusya yasak kararını geri çekiyor!
Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç'ten önemli bir açıklama geldi. Dvorkoviç, Rusya Havacılık Kurumu'nun Nisab ayında havayolu şirketlerine gönderdiği Türkiye'ye charter seferlerinin durdurulması yönünde uyarıyı geri çekeceğini bildirdi.
Dvorkoviç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu uyarı geri çekilecek. Türkiye'de durumun normale döndüğünü, risklerin adım adım azaldığını görüyoruz. Bu geri çekilecek, fakat tekrar ediyorum, bunun bizim ilişkilerimizin genel fonuna uygun olması gerek. Bizim tüm ekonomik ilişkilerde olumlu şeyler görmemiz gerek" dedi.
Nisan ayının başında Rosaviatsiya havayolu şirketlerine siyasi sebeplerden dolayı Türkiye'ye charter seferlerinin durdurulmasına ilişkin uyarıda bulunmuştu.
SABAH
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