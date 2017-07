Açıklandı! TSK'da yeni ihraçlar olacak!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa 'da askerlerin zehirlenmesi ile ilgili olayla ilgili açıklama yaptı ve Fethullahçı Terör Örgütü ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ihraçların olacağını belirtti.Olası Afrin operasyonu için 'Buraya bir operasyon yapmak gerekirse Türkiye bundan çekinmez' diyen Işık Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ yapılanması için 'Yakında yeni ihraçlar olacak. Her gün yeni isimler gelebiliyor bu açıdan sayı vermeyi uygun bulmuyoruz. Bu çalışmanın bakanlığımız bünyesinde, gün be gün yapılıyor' ifadesini kullandı. Yunanistan'ın Türk gemisine ateş açmasını sert bir dille Eleştiren Işık, 'Hiçbir gerekçe ticari gemiye, içinde silahın olmadığı gemiye ateş etmeyi mazur göstermez. Tabi Yunanistan'ın iç politikası biraz sıkıntılı. Onu biraz perdeleme gibi bir şey görüyorum' diye konuştu.Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TRT Haber'de açıklamalarda bulundu. Işık'ın açıklamaları özetle şöyle:"Şu an bütün sistemi gözden geçiren bir çalışma yapıyoruz. Hijyene, yemek pişirme şartlarına dikkat edilmemiş. Gıda kontrolü ile görevli 6 kişi açığa alındı, soruşturma sürüyor. EDOK Komutanlığı Kara Kuvvetli Komutanlığı ile bir çalışma başlattık.Malzeme ile ihale yapmayacağız. Mutfaklarımızı faaliyete geçireceğiz. Sadece yemek pişirme hizmeti alabiliriz. İki ihtimal var, onlardan biri olacak.Yaklaşık 2 yılda 11 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi. Şu anki mücadelede çok ciddi bir başarı var. En az sayıda şehit verilmesi için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Teknolojik imkanlarla askerimizi destekliyoruz. Daha fazla İHA kullanıyoruz. Silahlı Hürkuş'u bölgeye gönderdik. Askerimizle artık karşı karşıya gelmeye cesaret edemiyorlar. Türkiye'nin artık hiçbir santimetrekaresi terör örgütü için güvenli değildir. Operasyon yapılamayan yerler vardı. Şu anda Türkiye sınırları içinde operasyon yapamayız denilen hiçbir yer yok.Buraya bir operasyon yapmak gerekirse Türkiye bundan çekinmez.Rusya ile teknik çalışmalar bitti, nihai karar noktasına gelindi.Yakında yeni ihraçlar olacak. Yani bir sayı vermek... Her gün yeni isimler gelebilyior bu açıdan sayı vermeyi uygun bulmuyoruz. Bu çalışmanın bakanlığımız bünyesinde, gün be gün yapılıyor. Hele bir ay dursun, şu dosyayı kenara alalım gibi bir anlayışımız yok. Sabitlenmiş tweet var ya... FETÖ ile mücadele öyle. Bunu TSK'nın geleceği açısından da... FETÖ ile mücadeleyi en büyük desteği biz askerlerimizden görüyoruz. Niye? Asker savaşa gidiyor, ölüme gidiyor. Yanındaki arkadaşına güvenmek durumunda. İşte 15 Temmuz'u yaşadık. Gerçekten asker elbisesi giymiş hainler vardı, ama onlarla da kahramanca mücadele eden isimsiz pek çok kahraman askerimiz var. O hainlere karşı çok yoğun mücadele eden askerlerimiz var.Adli vaka gibi durmuyor. Uluslararası sularda seyreden bir gemiye ateş açılmasının akılla mantıkla izahı olmaz. Bu akıl tutulması. Hele hele ondan sonra bir açıklama yaptılar, özrü kabahatinden büyük derler ya... "Bir ihbar geldi uyuşturucu..." Bizim sahil güvenlik uluslararası sularda operasyon yaptı. Öyle bir şey varsa hemen Türk tarafıyla irtibata geç, hemen birlikte operasyon yapıyor ve dünyaya da mesaj verin. Ama bir kere iyi niyetle olmadığı açık. Hiçbir gerekçe ticari gemiye, içinde silahın olmadığı gemiye ateş etmeyi mazur göstermez. Tabi Yunanistan'ın iç politikası biraz sıkıntılı. Onu biraz perdeleme gibi bir şey görüyorum ben. Bu kabul edilemez. Son dönemde Yunanistan'ın provokatif girişimleri de var. Gerektiği anda gerekli karşılığı veriyoruz."HÜRRİYET