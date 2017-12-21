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Açıklandı! Volkan Şen'in yeni takımı belli oldu

Açıklandı! Volkan Şen'in yeni takımı belli oldu.17253
  • Giriş : 21.12.2017 / 16:31:00

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı tecrübeli oyuncu Volkan Şen'in yeni takımı belli oldu.

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Beşik Modelleri

Fenerbahçe'den ayrılan ve transfer olduğu Trabzonspor'da forma giyme şansı bulamayan Volkan Şen, Sivasspor'a gidiyor.

Milli futbolcu Volkan Şen, ikinci Trabzonspor döneminde de kalıcı olamadı.

Trabzonspor'da bir türlü beklenen performansı gösteremeyen ve forma şansı bulamayan Volkan Şen’e Sivasspor talip oldu. Samet Aybaba’nın Bursaspor'dayken A takıma alıp yıldız haline getirdiği ve ısrarla istediği Volkan Şen’in de Bordo-Mavili takımda forma yüzü göremediği için bu transfere sıcak baktığı belirtildi.

Trabzonspor ise Boca Juniors’a transfer olmasına kesin gözüyle bakılan sol kanat oyuncusu Mas’ın yerine oyuncu bakmaya başladı. Çalımbay’ın Antalyaspor’da beraber çalıştığı Sakıb Aytaç’ı Mas’ın yerine düşündüğü öğrenildi.

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