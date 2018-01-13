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Açıklandı! Yardımcı doçentlik yerine o gelecek!

Açıklandı! Yardımcı doçentlik yerine o gelecek!.31810
  • Giriş : 13.01.2018 / 13:37:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı karar ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doçent yardımcılığının kaldırılacağı açıklaması sonrası harekete geçildi. Son karara göre yardımcı doçentlik yerine 'doktor öğretim görevlisi' kadrosu getirilecek.

Yükseköğretim Kurulunca Milli Eğitim Bakanlığına sunulan yardımcı doçentlik ve doçentlik sürecine ilişkin yasa tasarısı önerisinde, yardımcı doçentliğin kaldırılarak yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun getirilmesi yer aldı. Öneriye göre, doçentliğe geçişte kolaylıklar sağlanacak ve sözlü sınav kaldırılacak.

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