Açıklandı! Yardımcı doçentlik yerine o gelecek!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doçent yardımcılığının kaldırılacağı açıklaması sonrası harekete geçildi. Son karara göre yardımcı doçentlik yerine 'doktor öğretim görevlisi' kadrosu getirilecek.
Yükseköğretim Kurulunca Milli Eğitim Bakanlığına sunulan yardımcı doçentlik ve doçentlik sürecine ilişkin yasa tasarısı önerisinde, yardımcı doçentliğin kaldırılarak yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun getirilmesi yer aldı. Öneriye göre, doçentliğe geçişte kolaylıklar sağlanacak ve sözlü sınav kaldırılacak.
TRT
DİĞER HABERLER
Ara Güler'den Tayyip Erdoğan için olay sözler
Ünlü fotoğrafçı Ara Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
FETÖ'nün yurdu Ensar Vakfı'na verildi
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın yurdu Ensar Vakfı'na verildi.
Bakan açıkladı! Yayla yasağı kaldırılıyor
Gıda Bakanı Fakıbaba, yayla yasağının bu yıl kaldırılacağını bildirdi.
İşte TSK'nın hayalet taburunun AVM'si!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hayalet taburunun alışveriş merkezi görüntülendi.