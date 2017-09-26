Açıköğretim'de kayıt yenileme işlemleri başladı
Öğrencilerin merakla beklendiği haber geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ve İktisat ve İşletme Fakültelerine 2017-2018 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 6 Ekim'de sona erecek.
AÜ'nün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün başlayan kayıt yenileme işlemi, sırasıyla "ders seçimi (ekle-sil)" ve "kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşiyor. Ders seçimini yapmadan bankada ödeme bilgileri oluşmuyor ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemiyor.
Güz döneminde kayıt yeniletecek öğrenciler, 45 krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebiliyor. Ders seçimi yapan öğrenciler, 2017-2018 öğretim yılı güz dönemi öğretim gideri, dönem öğrenim ücreti ve dönem öğrenci katkı payı ödemelerini 26 Eylül-6 Ekim tarihlerinde kredi kartı/banka kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), mobil bankacılık veya internet bankacılığından gerçekleştirebiliyor.
Öte yandan, kayıt yenileme tarihinin son günü olan 6 Ekim'de de internet, ATM ve mobil bankacılığından saat 23.30'a kadar ödeme yapılabileceği, kayıt yenileme işlemini yapan öğrencilerin "aof.anadolu.edu.tr" adresi "öğrenci otomasyonu" bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini verilen tarihleri içinde mutlaka kontrol etmesi gerektiği bildirildi.
TRT
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