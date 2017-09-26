Facebook Twitter Rss

Açıköğretim'de kayıt yenileme işlemleri başladı

Açıköğretim'de kayıt yenileme işlemleri başladı.13504
  • Giriş : 26.09.2017 / 13:16:00

Açıköğretim Fakültesi'nde kayıt yenileme işlemleri başladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Öğrencilerin merakla beklendiği haber geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ve İktisat ve İşletme Fakültelerine 2017-2018 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 6 Ekim'de sona erecek.

AÜ'nün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün başlayan kayıt yenileme işlemi, sırasıyla "ders seçimi (ekle-sil)" ve "kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşiyor. Ders seçimini yapmadan bankada ödeme bilgileri oluşmuyor ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemiyor.

Güz döneminde kayıt yeniletecek öğrenciler, 45 krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebiliyor. Ders seçimi yapan öğrenciler, 2017-2018 öğretim yılı güz dönemi öğretim gideri, dönem öğrenim ücreti ve dönem öğrenci katkı payı ödemelerini 26 Eylül-6 Ekim tarihlerinde kredi kartı/banka kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), mobil bankacılık veya internet bankacılığından gerçekleştirebiliyor.

Öte yandan, kayıt yenileme tarihinin son günü olan 6 Ekim'de de internet, ATM ve mobil bankacılığından saat 23.30'a kadar ödeme yapılabileceği, kayıt yenileme işlemini yapan öğrencilerin "aof.anadolu.edu.tr" adresi "öğrenci otomasyonu" bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini verilen tarihleri içinde mutlaka kontrol etmesi gerektiği bildirildi.

TRT

Külliye'den referandum açıklaması geldi

1000 yolcu uçağı kaçırdı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kral Selman'dan Rusya'ya kritik ziyaret

Kral Selman'dan Rusya'ya kritik ziyaret

Suudi Arabistan Kralı Selman, Rusya'ya kritik ziyaret gerçekleştirdi.

TSK bu fotoğrafı paylaştı!

TSK bu fotoğrafı paylaştı!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Habur bölgesindeki tatbikattan fotoğraf paylaştı.

 

Hakkari'den 3.9 büyüklüğünde deprem!

Hakkari'den 3.9 büyüklüğünde deprem!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Naim Süleymanoğlu'ndan iyi haber!

Naim Süleymanoğlu'ndan iyi haber!

Türkiye'nin halterdeki yüz akı Naim Süleymanoğlu ölüm döşeğinde!

 

RTÜK o kanalı kapattı

RTÜK o kanalı kapattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Rudaw için toplandı.

Gaffar Okan'ı koruması tutuklandı!

Gaffar Okan'ı koruması tutuklandı!

Gaffar Okan'ı koruma polisi FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya