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Açıköğretim'den öğrencilere kimlik uyarısı

Açıköğretim'den öğrencilere kimlik uyarısı.13504
  • Giriş : 11.01.2018 / 11:24:00

Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine okuldan önemli bir uyarı geldi.

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Açıköğretim Fakültesi öğrenileri hafta sonu yapılacak olan sınavlara kilitlendi. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklama ile sınava girecek öğrenciler, nüfus cüzdanı dışında bir belgenin girişte kabul edilmeyeceğine dair uyarıldı.

AÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"13-14 Ocak'ta gerçekleştirilecek sınava girecekler, fotoğraflı sınavı giriş belgesinin dışında, fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belgeyi yanlarında bulundurmalıdır. Sınava giriş amacıyla bu belgeler kullanılabilir. Bunların dışındaki öğrenci kimlik kartı, sürücü ehliyeti, baro kartı, mesleki kimlik kartları ve askeri kimlik belgesi geçerli değildir. Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz."

TRT

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