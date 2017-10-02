Açılışını Bahçeli yapacak!
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa'da önemli bir açılışa katılacak. Bahçeli, 110 miyon TL'ye malolan Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin açılışını yapacak.
Manisa'nın 40 yıllık çöp sorununa neşter vuracak olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin açılışı, 4 Ekim'de düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi'nin büyük yatırımlarından birisi olan 110 milyon liralık Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin açılışını, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapacak. Açılış günü karayoluyla saat 14.30'da Manisa'ya gelecek Bahçeli, ilk olarak saat 15.00'dA Büyükşehir Belediyesi Başkanı MHP'li Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret edecek. MHP'li lideri Bahçeli, daha sonra Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte saat 16.00'da açılış alanına geçerek tesisi hizmete açacak. Bahçeli, ardından partisini il başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya gelecek. Açılış öncesinde saat 14.00' da ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan açılış alanında sahne alarak Manisalılara konser verecek. Manisalı vatandaşlar açılış günü çeşitli noktalardan otobüsler ile ücretsiz olarak Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne taşınacak.
TESİSİN ÖZELLİKLERİ
Tesis 440 dönümlük arazi üzerinde, inşaat süresi 24 ay, günlük kapasitesi 650 ton, mekanik biyolojik ayrıştırma tesisi kapasitesi yıllık 233 bin 600 ton, kompost alanı kapasitesi yıllık 85 bin ton, sızıntı suyu arıtma tesisi: Membran Biyo Reaktör (MBR) Sistemi, kapasitesi günlük 60 metreküp, yakma sistemi kapasitesi saatte 2 bin 500 metreküp. Depolama Sahasının Atık Depolama Kapasitesi Lot-1'de 970 bin 78 metreküp, Lot-2'de 1 milyon 240 bin 929 metreküp olmak üzere toplamda 2 milyon 211 bin 7 metreküp olarak projelendirildi. Tesiste çöpler optik okuyucularla ayrıştırılacak. Pet, naylon, kağıt, alüminyum ve diğer çeşitlere göre ayrılacak ve geri kazanıl sağlanacak. Tesiste ayrıca organik atıklar bir sistem ile ayrıştırılacak ve kompost alanlarında gübre haline getirilecek.
HABERTURK
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