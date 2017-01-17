Acun'dan Reina saldırganı açıklaması!
Yılbaşı gecesi ünlü eğlence mekanı Reina'da yaşanan ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan katliam ile ilgili Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.
Dün gece polisin başarılı operasyonuyla yakalanan Reina saldırganı Ebu Muhammed El Horasani kod adlı teröristin yakalanmasında katkısı olan herkese teşekkür etti.
Acun Ilıcalı da kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla saldırganın yakalanması nedeniyle emniyet mensuplarına teşekkür etti.
Reina katliamını yapan alçak katili yakalayan başta İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan ve Tüm emniyet mensuplarına teşekkür ederiz. Yüreğimize su serpildi, şükürler olsun.
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