Acun eşi Şeyma Subaşı'dan boşanıyor mu?
Uzun yıllardır birlikte olan ve geçtiğimiz Eylül ayında dünya evine giren Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın ayrılacağı iddia edilmişti. Dedikodulara neden olan konu ile ilgili Şeyma'dan açıklama geldi.
Şeyma Subaşı'nın geçtiğimi eylül ayında nikah masasına oturduğu eşi Acun Ilıcalı'yı Instagram'da takip etmeyi bıraktığı iddia edildi.
Subaşı, iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi:
"Sabah kalktım ‘acaba cidden takipten mi çıkarmışım Acun’u’ diye kontrol ediyorum. Hahaha ya ne komik insanlar var."
HÜRRİYET
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