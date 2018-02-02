Acun Ilıcalı, 2018 Survivor kadrosunu açıkladı
Ekranların sevilerek izlenen yarışması Survivor başlıyor. Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu yarışmaya bu yıl iddialı isimler katılacak. Acun, son olarak Ümit Karan'ı açıkladı.
Acun Ilıcalı, az önce Survivor 2018 All Star tanıtımını paylaştı. İşte kadroda olan kesin isimler...
Hilmi Cem İntepe
Merve Aydın
Murat Ceylan
Sahra Işık
Nihat Doğan
Damla Can
Turabi Çamkıran
Sema Aydemir
Adem Kıllıççı
Nagihan Karadadere
Hakan Hatipoğlu
Acun Ilıcalı'nın açıkladığı listenin sürpriz ismi Ümit Karan oldu.
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